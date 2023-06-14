"نائب أمير جازان": المنطقة مقبلة على خير وفقاً للرؤية والمشاريع الصحية ملموسة

وشاهد نائب أمير المنطقة والحضور عرضاً توثيقياً لمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة بجميع محافظاتها ومراكزها وقراها، والتوسع في المشروعات الصحية ، ومنها "مستشفى جازان، ومستشفى الدرب، ومستشفى العارضة، ومركز طب الأسنان، والمركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم، والمختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي، والإسعاف البحري، وتحسين 18 مركزاً بالهوية الجديدة، وإحلال وتحسين 24 مركز رعاية، وإنشاء 4 مراكز غسيل كلى جديدة ، وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات، وتطوير عدد من أقسام الرعاية المركزة وأقسام الطوارئ "، كما تمت إضافة 411 سريراً وتشغيل وتوسعة بعض المستشفيات بزيادة أكثر من 150 سرير تنويم، كما تم رفع التخصصات بالمستشفيات من 15 تخصصاً إلى 22 تخصصاً، والعديد من أعمال التحسين والتطوير التي شهدتها الخدمات الصحية أخيراً.