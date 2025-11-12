أمانة تبوك تُنهي أعمالها في صيانة وتنظيف شبكات تصريف المياه استعدادًا لموسم الأمطار

وبيّنت الأمانة أنها نفذت أعمال تنظيف وصيانة لعبّارات ومجاري الأودية وإزالة الرواسب الطينية والحجارة والأخشاب والحشائش المتجمعة داخلها، إضافة إلى تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار بأقطار متعددة، شملت ما يزيد عن 189 ألف متر طولي من أعمال التنظيف باستخدام عربات متحركة وبضغط المياه وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة، كما تضمنت الجهود صيانة وتنظيف 23 عبّارة صندوقية بأبعاد مختلفة، إلى جانب أعمال تنظيف 3,762 من المناهل والمصائد، إضافة إلى صيانة 23 غرفة تفتيش وتركيب أغطية حديدية ذات مواصفات تحميل ثقيلة وتثبيتها حسب أنظمة السلامة.