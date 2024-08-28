"الجبير" يبحث مع رئيس وزراء جزر سليمان القضايا المناخية والحدّ من آثارها

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تكثيف الجهود المشتركة في شتى المجالات، بما فيها القضايا المناخية والحدّ من آثارها، كما تناول الجانبان القضايا ذات الاهتمام وأبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.