البرلمان العربي يُدين التخريب والعبث في مبنى سفارة المملكة بالسودان

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث بمبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات التابعة لها بالعاصمة السودانية الخرطوم، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.