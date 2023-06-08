البرلمان العربي يُدين التخريب والعبث في مبنى سفارة المملكة بالسودان

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث بمبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات التابعة لها بالعاصمة السودانية الخرطوم، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.
ودعا "العسومي"، في بيان له اليوم، إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها، مجددًا رفض البرلمان العربي التام لكافة أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها.
وحث رئيس البرلمان العربي السلطات السودانية على اتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية؛ لتتمكن من أداء دورها في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.