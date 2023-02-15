"القحطاني": جراحات السمنة آمنة عالميًّا وتساهم في علاج 80% من أمراض عدة

وتضمّن المؤتمر مساحة حرة للنقاش المفتوح بين أكثر من 100 متحدث محلي وعالمي، إضافةً إلى 150 جلسة حوارية وورقة عمل تم من خلالها استعراض أفضل الممارسات الطبية العالمية لإجراء عمليات السمنة، والتطرق إلى السبل العلاجية والوقائية الصحية التي كان من ضمنها الارتجاع المريئي والحرقان بعد عمليات السمنة وكيفية التشخيص، وأيضًا محاضرة علمية لتدريب الأطباء على تقنيات جراحات السمنة الحديثة.