"القحطاني": جراحات السمنة آمنة عالميًّا وتساهم في علاج 80% من أمراض عدة

أعلن المؤتمر العلمي السادس للجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة، عن إطلاق برنامج الزمالة السعودية لجراحات السمنة والجهاز الهضمي العلوي الأولى في المملكة، وتحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وتمت مناقشة البرنامج ضمن جلسات المؤتمر العلمي السادس للجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة، وأبعاده بين الجمعية وهيئة التخصصات الصحية والممارسين الصحيين في المجال للنهوض به وإنجاحه.
وتضمّن المؤتمر مساحة حرة للنقاش المفتوح بين أكثر من 100 متحدث محلي وعالمي، إضافةً إلى 150 جلسة حوارية وورقة عمل تم من خلالها استعراض أفضل الممارسات الطبية العالمية لإجراء عمليات السمنة، والتطرق إلى السبل العلاجية والوقائية الصحية التي كان من ضمنها الارتجاع المريئي والحرقان بعد عمليات السمنة وكيفية التشخيص، وأيضًا محاضرة علمية لتدريب الأطباء على تقنيات جراحات السمنة الحديثة.
وداخل أروقة المؤتمر عقدت ورشتا عمل؛ أولاهما ناقشت العلاج الطبي للسمنة وكيفية التعامل معها والأدوية الحديثة، أما الثانية فتناولت كيفية التغذية بعد عمليات السمنة ووضع خطط لها.
وفي هذا السياق أوضح البروفيسور عائض القحطاني رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة ورئيس الجمعية الخليجية لطب وجراحات السمنة؛ أن من أهداف المؤتمر الأساسية جمع كل التخصصات المهمة في علاج السمنة، وهي تخصص الباطنية جراحة السمنة والتغذية والسمنة والجهاز الهضمي، والتركيز على العمل كفريقٍ واحد لتقديم خدمة أفضل للمريض.
وعن الجديد في السمنة قال البروفيسور القحطاني: إن المؤتمر ركز على التشخيص ومعرفة الأسباب وعلاج حالات السمنة لتحقيق جانب أفضل للمرضى وتوجيههم للخيار الصحيح، مشيرًا إلى أن جراحات السمنة تعد من الجراحات الآمنة في العالم وتساهم في علاج 80% من أمراض عدة، والتي قد تكون مصاحبة للسمنة.
وتستمر فعاليات الندوات وورش العمل بالمؤتمر حتى يوم غد الخميس، لمناقشة أحدث ما وصل إليه الطب في جراحات وعلاج السمنة.