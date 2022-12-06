تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة": الطريق الرابط بين القنفذة وعسير يتبع "النقل"

وأكّد مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي؛ أن هناك تنسيقاً بين البلدية مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص خلال موسم الأمطار للتغلب على المعوقات كافة وضمان سلامة المواطنين ومرتادي الطرق.