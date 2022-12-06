تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة": الطريق الرابط بين القنفذة وعسير يتبع "النقل"

أوضحت أمانة جدة أن الطريق الرابط بين القنفذة وعسير يتبع وزارة النقل، والبلدية تقوم بالتنسيق والتعاون وتكامل الأعمال مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لمواجهة موسم الأمطار لسلامة المواطنين ومرتادي الطرق.
وأضافت الوزارة في ردّها على خبر "سبق"، بعنوان: شاهد "جريان أودية قنونا يحتجز عشرات السيارات والأمن يمنع المتهورين" أن الطريق خارج نطاق مسؤولياتها.
وأكّد مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي؛ أن هناك تنسيقاً بين البلدية مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص خلال موسم الأمطار للتغلب على المعوقات كافة وضمان سلامة المواطنين ومرتادي الطرق.