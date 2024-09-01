القيادة تعزي ملك تايلند في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".