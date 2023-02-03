حريق القريات.. المواطن الشراري: لم يتم إخبار شقيقتي بوفاة أبنائها.. واكتفينا بالقول بوفاة زوجها وابنتها.. وكان هذا ردها
شُيِّع أفراد عائلة عافت الشراري، التي ذهبت ضحية حريق في محافظة القريات بالأمس، تاركين خلفهم تفاصيل أحداث فاجعة مؤلمة، تئن أصواتها في ذاكرة أسرتهم وأصدقائهم، وجرحًا لا يندمل في مدينتهم القريات.
وقال هايل عبدالله الشراري، شقيق المتوفَّى، لبرنامج يا هلا على روتانا خليجية: لدى شقيقي 4 أولاد وابنتان. وسبب الحادث وميض كهربائي، نتج منه وفاة الأب وأبنائه.
وكشف عواد سليمان الشراري، شقيق الأم المصابة، طريقة إبلاغها بخبر الفاجعة تدريجيًّا، وعلى مراحل، بفَقْد زوجها وأبنائها في الحريق.. وقال: بفضل الله، ثم بدعوات الناس، احتسبتْ وصبرتْ، وتقبَّلتْ المصيبة، وألهما الله الصبر والسلوان. وقد أخبرتها بالتدريج بداية الأمر بحصول حريق، وأن أسرتها (زوجها وأولادها) في العناية المركزة، وتحت رحمة الله -عز وجل-، ويعيشون على التنفس الصناعي، وكان لديها يقين وشعور قوي بأن هناك وفيات، لكني لم أخبرها بذلك في أول يوم وثاني يوم.
وأضاف: في اليوم الثالث أخبرتها بأن زوجها وابنتها الكبرى (15 عامًا) يعيشون تحت التنفس الاصطناعي، فردت عليّ: لا، إذا ماتوا غسِّلهم وكفِّنهم، وصلوا عليهم، وجزاكم الله خيرًا. مستدركًا: لكن إلى الآن لم يتم إخبارها بوفاة أبنائها جميعًا، وإنما تم الاكتفاء بإخبارها بوفاة زوجها وابنتها الكبرى.
ولفت إلى أن الوضع الصحي لشقيقته المصابة مطمئن جدًّا، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أرسلت طاقمًا صحيًّا كاملاً من منطقة الجوف لرعايتها، ومتابعة حالتها الصحية.
وقد تم بالأمس تشييع شهداء أفراد عائلة عافت الشراري -رحمهم الله-، وتلقَّى ذووهم خالص التعازي من أمير المنطقة.
وكان وميض كهربائي قد تسبب -بحسب تقرير الدفاع المدني في محافظة القريات- في حدوث حريق، أدى لوفاة رب أسرة، و6 أطفال، بينما نجت الأم التي ترقد بالعناية المركزة، ولا تزال إلى الآن تجهل مصير بقية أفراد أسرتها!