حريق القريات.. المواطن الشراري: لم يتم إخبار شقيقتي بوفاة أبنائها.. واكتفينا بالقول بوفاة زوجها وابنتها.. وكان هذا ردها

وكشف عواد سليمان الشراري، شقيق الأم المصابة، طريقة إبلاغها بخبر الفاجعة تدريجيًّا، وعلى مراحل، بفَقْد زوجها وأبنائها في الحريق.. وقال: بفضل الله، ثم بدعوات الناس، احتسبتْ وصبرتْ، وتقبَّلتْ المصيبة، وألهما الله الصبر والسلوان. وقد أخبرتها بالتدريج بداية الأمر بحصول حريق، وأن أسرتها (زوجها وأولادها) في العناية المركزة، وتحت رحمة الله -عز وجل-، ويعيشون على التنفس الصناعي، وكان لديها يقين وشعور قوي بأن هناك وفيات، لكني لم أخبرها بذلك في أول يوم وثاني يوم.