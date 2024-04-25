"تخصصي الطائف" ينقذ حياة ستيني بزراعة 4 شرايين جديدة

ونُقل المريض بعد ذلك إلى العناية المركزة، وبعد ساعات تم فصل جهاز التنفس الصناعي، ونُقل المريض للتنويم العادي لإجراء عمل الفحوصات اللازمة وتخطيط القلب للاطمئنان على حالته حيث أبانت استقرار الحالة، حتى غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.