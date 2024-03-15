أمطارٌ رعديّة متفاوتة الغزارة تؤثر في هذه الأثناء على مناطق عدة

يظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية المتسلمة في مركز "طقس العرب"، وجود سحبٍ رعديّة تؤثر في مناطق عدة من المملكة، تشمل أجزاءً من القصيم والمنطقة الشرقية، كما تشمل محافظات: الجبيل والدمام والخُبر؛ تترافق بأمطارٍ متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد وزخاتٍ من البَرَد أحياناً، نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي.
وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الأمطار الرعديّة خلال الساعات المقبلة، خاصة في القصيم والمنطقة الشرقية، كما قد تشمل أجزاءً من غرب وجنوب غرب المملكة مع ساعات ما بعد الظهر، لذا يُرجى الانتباه من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان الأودية والشعاب.