أمطارٌ رعديّة متفاوتة الغزارة تؤثر في هذه الأثناء على مناطق عدة

وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الأمطار الرعديّة خلال الساعات المقبلة، خاصة في القصيم والمنطقة الشرقية، كما قد تشمل أجزاءً من غرب وجنوب غرب المملكة مع ساعات ما بعد الظهر، لذا يُرجى الانتباه من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان الأودية والشعاب.