علاقات متنامية.. ما أهم الاتفاقيات الموقعة بين المملكة وجورجيا؟

نشأت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجورجيا في 27 مايو 1994م، ورغم قِصر تاريخ العلاقات بينهما؛ إلا أن المملكة تُعد من أوائل الدول في العالم، التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جورجيا، التي لم تعلن استقلالها سوى في 9 أبريل عام 1991م، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي كان قد ضم جورجيا إلى أراضيه منذ 1918م؛ ما يعني أن إمكانية إقامة العلاقات الدبلوماسية لم تكن متاحة للمملكة أو غيرها من الدول مع جورجيا، نظراً لأنها كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي.