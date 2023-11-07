أكاديمية طويق تُطلق شراكة مع "PeopleCert" لتقديم برامج تقنية بشهادات احترافية

تأتي هذه الشراكة امتدادًا لدور الأكاديمية الرائد في عقد الشراكات المميزة مع كبرى المنظمات والشركات التقنية العالمية، لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج نوعيّة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، حيث تستهدف الشراكة تطوير وصقل المهارات التقنية للمتدربين في مجالات: هندسة البرمجيات، علم البيانات، تحليل الأعمال، حوكمة تقنية المعلومات، وإدارة المشاريع التقنية، كما تستهدف أكاديمية طويق عبر هذه الشراكة إلى تلبية احتياجات الوظائف التقنية من خلال تمكين المتدربين بالخبرات والقدرات الأكثر طلبا في سوق العمل، ولمتابعة أحدث المعسكرات والبرامج زيارة الرابط: https://tuwaiq.edu.sa.