45 ْمئوية.. "الأحساء وحفر الباطن" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 14

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وأوضح المركز أن الأحساء وحفر الباطن سجّلتا أعلى درجة حرارة 45 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 44 ْمئوية في الدمام ورفحا والتنهات والدهناء والصمان، و43 درجة في مكة المكرّمة وبريدة والخرج ووادي الدواسر وشرورة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 19، والقريات 21 درجة، وطريف والطائف 22 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة.
في حين تتهيَّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض.
كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير.