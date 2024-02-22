فيصل بن فرحان يلتقي نظيره التركي على هامش اجتماع وزراء خارجية "العشرين"

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية تركيا السيد هاكان فيدان، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.