لجنة أعمال اجتماع الجمعية العمومية لـ"هيئة الصحفيين" تتابع إجراءات انتخابات عضوية مجلس الإدارة

عقدت لجنة أعمال اجتماع الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين ومراقبة الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الهيئة، ولجنة التظلمات، اجتماعًا لها ظُهر اليوم الاثنين بمقر الهيئة بالرياض.
وتابعت اللجنة الإجراءات المتخذة، التي سيُعمل بها خلال اجتماع الجمعية العمومية للهيئة، والتجربة العملية للخطوات الإلكترونية التي سيتم الاستعانة بها بدءًا من تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية، وانتهاءً بالعملية الانتخابية من خلال التصويت الإلكتروني في مقر الهيئة.
ونظرت اللجنة في الطلبات التي تقدم بها عدد من أعضاء الهيئة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذين توافرت فيهم الشروط وفقًا للائحة الهيئة، وعددهم (23) إعلاميًّا وإعلامية.
وفيما يأتي قائمة بالمترشحين، ممن يحق لهم الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة:
بشرى خالد الربيعة - صحفية إندبندنت عربية
حامد بن حسن الشهري - رئيس تحرير موسوعة سعوديبيديا
ذكرى محمد العطيوي - منتج برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون
زياد صغير العنزي - صحفي بصحيفة عكاظ
زيد فيصل ابن كمي - مساعد رئيس تحرير بصحيفة الشرق الأوسط
سعد إبراهيم المطرفي - صحيفة مكة الإلكترونية وكاتب رأي
سلمان بن أحمد العيد - رئيس تحرير صحيفة أصداء الخليج
عبدالعزيز رداد الربيعي - صحفي
عضوان محمد الأحمري - رئيس تحرير، صحفي بإندبندنت عربية
علي عبده عبدالفتاح الحازمي - رئيس تحرير صحيفة "سبق"
فاطمة محمد العوفي - مدير تحرير المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
فهد عبدالعزيز الإحيوي - مدير صحيفة الوطن بمكة المكرمة
فيصل بن جلال عباس - رئيس تحرير صحفية عرب نيوز
لمى بنت إبراهيم الشثري - رئيس تحرير مجلة سيدتي – مجلة الجميلة -المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
ماجد عبدالله مدني - وكالة الأنباء محرر أخبار مكة
محمد حسن الشهري - رئيس تحرير صحيفة المواطن
محمد علي البيشي - صحفي بقناة الشرق
مطلق بن حامد البقمي - رئيس تحرير صحيفة مال
ممدوح عيسى المهيني الشمري - صحفي بقناة العربية
منال عبدالله الحصيني - صحفية بجريدة الجزيرة
موفق سعد النويصر - رئيس تحرير مؤسسة مكة للطباعة والإعلام
مي محمد الشريف – صحفية، مدير المحتوى الإبداعي في إندبندنت عربية
نور بنت أسامة نقلي - مساعد رئيس تحرير صحفية عرب نيوز
وأهاب رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك بأعضاء الجمعية العمومية المتفرغين، ممن سددوا رسوم الاشتراك عن العام المالي 2023م، إلى الاستجابة للدعوة التي تم إرسالها لهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد 28 يناير الجاري بمقر الهيئة بالرياض، مبينًا أن تسجيل الحضور سيبدأ من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه، وحثهم على المشاركة بفاعلية في أعمالها، وانتخاب من يرونه الأنسب لتمثيلهم في مجلس إدارة الهيئة الجديد الذي نتمنى له التوفيق والنجاح لخدمة أهداف الهيئة، وتطلعات زملاء المهنة.
وشكر "المالك" زملاءه أعضاء المجلس والأمين العام للهيئة على مساندتهم له، وإسهاماتهم، وتعاونهم لإنجاح المهام المسندة إليهم.