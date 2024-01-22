لجنة أعمال اجتماع الجمعية العمومية لـ"هيئة الصحفيين" تتابع إجراءات انتخابات عضوية مجلس الإدارة

وأهاب رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك بأعضاء الجمعية العمومية المتفرغين، ممن سددوا رسوم الاشتراك عن العام المالي 2023م، إلى الاستجابة للدعوة التي تم إرسالها لهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد 28 يناير الجاري بمقر الهيئة بالرياض، مبينًا أن تسجيل الحضور سيبدأ من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه، وحثهم على المشاركة بفاعلية في أعمالها، وانتخاب من يرونه الأنسب لتمثيلهم في مجلس إدارة الهيئة الجديد الذي نتمنى له التوفيق والنجاح لخدمة أهداف الهيئة، وتطلعات زملاء المهنة.