غدًا.. انطلاق "ﻣﻠﺘﻘﻰ إﺳﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 2024" والمعرض المصاحب له بالرياض

وسيتم خلال اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ إطلاق عدد من المبادرات التي عمل عليها المركز؛ بهدف تمكين قطاع خدمات كفاءة الطاقة في المملكة، كما سيشهد الملتقى تكريم عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، والتي كان لها أثر وجهود مميزة في مجال كفاءة الطاقة على 3 مسارات: الأول مسار استدامة وتطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة ويشمل مقدمي الخدمة المرخصين من المركز لتقديم خدمات كفاءة الطاقة.