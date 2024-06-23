"السديس" يطلق برنامج "إجابة السائلين" عبر الهاتف للرد على استفسارات ضيوف الرحمن

وكان السديس قد دشّن في المرحلة الأولى من موسم الحج مبادرة "كرسي أئمة المسجد النبوي للإفتاء وإجابة السائلين"؛ تعميقاً لرسالة الأئمة وإثراءً لمكانتهم في الأمة، وتوسيعاً لدائرة مهامهم من المحراب والمنبر إلى الكرسي العلمي إلى المشاركة في الإفتاء، وتفعيلاً لمشروع كراسي الإفتاء وإجابة السائلين في المسجد النبوي في موسم حج ١٤٤٥هـ؛ إثراءً لتجربة الحجاج الزائرين للمسجد النبوي؛ بإيضاح مناسك الحج والعمرة، وآداب الزيارة، والأحكام التعبدية، وغرس مفهوم الوحدة والاجتماع، والسمع والطاعة لولي الأمر، وتجلية خطورة الغلو والتطرف والانحلال، وإرساء الأمن الفكري والسلوك القويم، وإبانة الإسلام الحق، وكشف الدعاوى الباطلة الملفقة حوله.