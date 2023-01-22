"هيئة الاتصالات" تطلق أول تحالف لدعم ريادة الأعمال في قطاع الفضاء

ويأتي الإعلان خلال مشاركة الهيئة في النسخة السابعة من "الكراج Disrupt"، حيث كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلَّف لقطاع الفضاء فرانك سالزجيبر - خلال عرضه- أن التحالف يهدف إلى بناء نظام بيئي لريادة الأعمال في قطاع الفضاء، موضحاً أن التحالف يستهدف ضم أبرز الجهات الداعمة للرياديين في مجال الابتكار بالمملكة، حيث يعدُّ الكراج أول المنضمين للتحالف.