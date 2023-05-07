"الرابطة" ترحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء المحادثات بين الأطراف السودانية

رحّبت رابطة العالم الإسلامي، ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي تحتضنها مدينة جدة، بمبادرة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن أملِه أن تُسهِم هذه المبادرة في وقْفٍ شاملٍ ودائمٍ لإطلاق النار، تمهيدًا لإيجاد حلٍّ نهائيٍّ لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه العزيز.
وأشاد بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذا الوضع الخطر، وتكثيف التواصل مع الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلٍّ شاملٍ وسلميٍّ، وإجلاء الرعايا وإيصال المساعدات الإنسانية.