"الرابطة" ترحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء المحادثات بين الأطراف السودانية

وأعرب الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن أملِه أن تُسهِم هذه المبادرة في وقْفٍ شاملٍ ودائمٍ لإطلاق النار، تمهيدًا لإيجاد حلٍّ نهائيٍّ لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه العزيز.