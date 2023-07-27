800 ألف نخلة تطرح 10 أصناف من التمور بسوق الأفلاج.. وهذا ما قاله مختصون عنها

وتعد محافظة الأفلاج من المحافظات المنتجة للتمور بوفرة وذلك لتجاوز عدد النخيل بها 800 ألف نخلة تنتج أكثر من عشرة أصناف تمور سنويًّا؛ أشهرها: الخلاص والصقعي والنبت والصفري والسري والقطارة وخلاصة فارس وخلاص الشيوخ وأم قوز والهلالي، صُنّفت من أفضل التمور في المملكة من حيث المذاق والحجم والجودة.