أمير عسير يرعى تشييد شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"

وأكد أن المنطقة تشهد نهضة غير مسبوقة في المجالات والقطاعات كافة وسط دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، لافتا إلى أن المشروع يعد من المشروعات الأساسية، وسيكون خطوة لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، كما وجّهه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أول لقاء جمعه به بعد تعيينه أميرًا للمنطقة.