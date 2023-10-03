منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء لأبحاثهم في ديناميات الإلكترون

مُنحت جائزة "نوبل" في الفيزياء لهذا العام، لثلاثة علماء عن تجاربهم التي أعطت البشرية أدوات جديدة لاستكشاف عالم الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.
ومنحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الجائزة للعلماء الثلاثة "بيير أغوستيني"؛ من جامعة أوهايو، و"فيرينك كراوس"؛ من معهد "ماكس بلانك" للبصريات الكمية في ألمانيا، و"آن لولييه فازوا"؛ من جامعة لوند في السويد.
وتبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار)، وحصل عليها العلماء عن أبحاثهم في الطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية أتوثانية لدراسة ديناميات الإلكترون في المادة.