منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء لأبحاثهم في ديناميات الإلكترون

ومنحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الجائزة للعلماء الثلاثة "بيير أغوستيني"؛ من جامعة أوهايو، و"فيرينك كراوس"؛ من معهد "ماكس بلانك" للبصريات الكمية في ألمانيا، و"آن لولييه فازوا"؛ من جامعة لوند في السويد.