بيان وزاري من نيويورك.. مجلس التعاون والمملكة المتحدة يتعهدان بـ72 مليار دولار شراكة ووقوف حازم مع فلسطين وقطر

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد البيان على ضرورة وقف الحرب في غزة، ودعم حل الدولتين، وأشاد بمواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وبدور السعودية وفرنسا في مؤتمر التسوية السياسية، مؤكدين ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من قيادة قطاع غزة والضفة معًا.