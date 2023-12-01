عقب النجاح الواسع.. هيئة فنون الطهي تمدد مهرجان "الوليمة" لمدة أسبوع

ويتضمّن المهرجان، الذي يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة 12 صباحًا، 13 منطقةً تُلبّي جميع الأذواق والاهتمامات لمختلف الفئات، إضافةً إلى منطقة الدولة المشارِكة اليونان، والتي تستعرض من خلالها ثقافتَها في مجال الطهي، ومنتجاتِها وأطباقَها التقليدية، وجلسات حوارية مع خبراء الطهي.