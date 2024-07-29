كلية الملك فهد الأمنية تستقبل طلبات الالتحاق بدورة الضباط الجامعيين.. هنا الشروط

وأكد المدير العام لكلية الملك فهد الأمنية، اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، حرص الكلية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة، مبينًا أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول، والتأكد من هوياتهم، انتهاء بمرحلة المقابلة الشخصية.