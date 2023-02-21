"الجبر التجارية" شريكًا استراتيجيًّا لمبادرة بناء القدرات الموجهة للأيتام

في إطار شراكتها القائمة مع مؤسسة بناء رعاية الأيتام، أعلنت شركة الجبر التجارية، عن تواجدها كشريك استراتيجي لمبادرة بناء القدرات التي أطلقتها الجمعية برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمشاركة فاعلة من العديد من الجهات الرسمية ذات العلاقة (وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، إمارة المنطقة الشرقية، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام)، وتضم معرضًا تعريفيًّا بمشاركة 40 جمعية مهتمة بشؤون ورعاية الأيتام في المملكة والتي سوف تستعرض تجاربها في مجال رعاية ودعم الأيتام.
أقيم المعرض التعريفي في منتجع شاطئ الدانة في الخبر، وتم تجهيزه بشكل مميز ليحقق الأهداف التي أقيم من أجلها، وكان حضور شركة الجبر التجارية مع شركة الجبر للتمويل، مميزًا وامتدادًا للتعاون السابق الذي أثمر عن نجاح مبادرة "تاكسي" الهادفة لتحسين دخل الأسر المستفيدة، وإيجاد وسيلة نقل لهم، بالإضافة لتنمية وتأهيل وتزويد الأمهات والأبناء بالمهارات الحياتية واللازمة لممارسة العمل عبر تطبيقات توجيه المركبات، واستفاد من هذه المبادرة 104 مستفيدين حتى الآن.
وعن رعاية شركة الجبر التجارية لمبادرة "بناء القدرات"، تحدث الأستاذ وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية قائلًا: نعتز بعلاقتنا وتعاوننا مع مؤسسة بناء لرعاية الأيتام، والتي حققت نتائجها الإيجابية التي تتوافق مع رسالة المسؤولية الاجتماعية للشركة في خدمة هذه الفئة الغالية.. واستمرارًا لهذا التعاون جاء حضورنا كشريك استراتيجي لمبادرة بناء القدرات التي تُعد واحة غنية من تبادل الخبرات والتجارب، بحضور هذا العدد الكبير من الجهات المهتمة بالأيتام في مملكتنا؛ وهو ما يعكس مدى التعاضد والتكاتف الاجتماعي الذي يسود مجتمعنا والمستمد من ديننا الحنيف وما تربينا عليه في هذه البلاد الطيبة.