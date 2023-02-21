"الجبر التجارية" شريكًا استراتيجيًّا لمبادرة بناء القدرات الموجهة للأيتام

وعن رعاية شركة الجبر التجارية لمبادرة "بناء القدرات"، تحدث الأستاذ وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية قائلًا: نعتز بعلاقتنا وتعاوننا مع مؤسسة بناء لرعاية الأيتام، والتي حققت نتائجها الإيجابية التي تتوافق مع رسالة المسؤولية الاجتماعية للشركة في خدمة هذه الفئة الغالية.. واستمرارًا لهذا التعاون جاء حضورنا كشريك استراتيجي لمبادرة بناء القدرات التي تُعد واحة غنية من تبادل الخبرات والتجارب، بحضور هذا العدد الكبير من الجهات المهتمة بالأيتام في مملكتنا؛ وهو ما يعكس مدى التعاضد والتكاتف الاجتماعي الذي يسود مجتمعنا والمستمد من ديننا الحنيف وما تربينا عليه في هذه البلاد الطيبة.