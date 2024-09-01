"تجمع مكة الصحي" يدشن عيادات افتراضية للدعم النفسي في 5 مراكز للرعاية الصحية الأولية

دشّن الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العمري اليوم عيادات افتراضية مختصة في 5 مراكز رعاية صحية أولية بمسار الصحة النفسية والإدمان ودعم ذوي المتوفى.
وأوضح أن العيادة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى التجمعات الصحية تقدم خدماتها للمرضى من خلال مرشد يمتلك خبرة ومهارة عالية في مجال العمل الإرشادي، عبر مجموعة أساليب علاجية بهدف مساعدة المرضى على تجاوز المحن والأزمات والصدمات النفسية.
وأبان أن آلية طلب الخدمة تتم من خلال التحويل من المستشفيات إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تتوفر في خمسة مراكز للرعاية الصحية وهي مراكز: بطحاء قريش، ومركز الشرائع 2، ومركز شارع الحج، ومركز التخصصي، ومركز الهنداوية.