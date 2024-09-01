"تجمع مكة الصحي" يدشن عيادات افتراضية للدعم النفسي في 5 مراكز للرعاية الصحية الأولية

وأبان أن ‏‎آلية طلب الخدمة تتم من خلال التحويل من المستشفيات إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تتوفر في خمسة مراكز للرعاية الصحية وهي مراكز: بطحاء قريش، ومركز الشرائع 2، ومركز شارع الحج، ومركز التخصصي، ومركز الهنداوية.