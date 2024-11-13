NHC تُطلق “ريجان هيلز” أول كمباوند متكامل في خزام بالشراكة مع شركتي رتال وأجدان للتطوير العقاري

ويمثّل “ريجان هيلز” مجتمعًا سكنيًا راقيًا يضم 530 فيلا بتصميم عصري مستلهم من الطراز السلماني، حيث تتناغم الفخامة مع الحداثة لتلبية ذوق وتطلعات العملاء، على مساحة تقدّر بأكثر من 277 ألف متر مربع. يضم المشروع مرافق متكاملة تجعل من الحياة اليومية تجربة استثنائية مفعمة بالراحة والخصوصية.