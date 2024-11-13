NHC تُطلق “ريجان هيلز” أول كمباوند متكامل في خزام بالشراكة مع شركتي رتال وأجدان للتطوير العقاري
أعلنت NHC عن إطلاق “ريجان هيلز”، أول كمباوند متكامل في خزام شمال الرياض، بالشراكة بين شركتي رتال للتطوير العمراني (إيوان ريجان) وأجدان للتطوير العقاري (رسين ريجان)، ليكون وجهة عمرانية جديدة تدعم رفاهية الحياة، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي.
ويمثّل “ريجان هيلز” مجتمعًا سكنيًا راقيًا يضم 530 فيلا بتصميم عصري مستلهم من الطراز السلماني، حيث تتناغم الفخامة مع الحداثة لتلبية ذوق وتطلعات العملاء، على مساحة تقدّر بأكثر من 277 ألف متر مربع. يضم المشروع مرافق متكاملة تجعل من الحياة اليومية تجربة استثنائية مفعمة بالراحة والخصوصية.
ويأتي المشروع على هيئة كمباوند مغلق ليمنح الساكنين أعلى مستويات الأمان والخصوصية، ويتميّز باحتوائه على نادي فاخر (clubhouse) يضم قسمًا للرجال وآخر للسيدات، وحمام سباحة خارجي، وحمام سباحة مغلق مخصص للسيدات، بالإضافة إلى قاعات متعددة الأغراض تشمل قاعات عرض وترفيه، مما يضفي على المشروع طابعًا مفعمًا بالحيوية.
كما يتضمن “ريجان هيلز” خدمات أمنية متكاملة على مدار الساعة لضمان الراحة والخصوصية التامة للسكان، مما يجعله بيئة مثالية للعيش ضمن وجهة خزام الواعدة بحياة أفضل اليوم وغدًا للجميع.
الجدير بالذكر أن NHC أعلنت بمناسبة إطلاق أول كمباوند متكامل عن تقديم خصم حصري لعملائها يصل إلى 150 ألف ريال، مع إمكانية الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع من خلال زيارة جناح NHC في معرض سيتي سكيب حتى 14 نوفمبر.