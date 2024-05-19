نائب أمير الشرقية يثمن إعادة "ترميم" تأهيل منازل الأسر الأشد حاجة

وقال: "وفرت جمعية "ترميم" فرصة تطوعية في ذات المنزل الذي تكفلنا في تغطية تكاليف ترميمه والأجمل أنها أتاحت لأبنائنا وأسرنا المشاركة في الأعمال التطوعية مع الأخذ في الحسبان كل معايير السلامة والإجراءات الاحترافية التي تمثلت في أعمال الدهان، وتوفير الأثاث المناسب وتنظيف المنزل وترتيبه ثم تسليمه للأسر في أجمل صوره".