"الحرس الملكي" يُخرّج عدداً من الدورات التدريبية في الرياض وجدة

وفي الختام ألقى رئيس هيئة العمليات كلمة بهذه المناسبة شكر فيها رئيس الحرس الملكي على دعمه، ولمنسوبي المعهد من ضباط وأفراد ومدربين على ما بذلوه من جهد واحترافية بالتدريب الذي يتميز به منسوبو الحرس الملكي .