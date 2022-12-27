اخترقها قلم فانفجرت مقلتها.. تدخل جراحي عاجل ينقذ عين طفل في جدة

نجح فريق طبي بمستشفى العيون بجدة، في إنقاذ عين طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بعد اختراق أداة حادة (قلم رصاص)، تسبّبت في انفجار في مقلة العين.
وتم التعامل مع الحالة على الفور، وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة التي تستدعي التدخل الجراحي العاجل.
وأوضحت "صحة جدة"، أنه تمّ إجراء العملية الجراحية وإغلاق التمزق الحاصل في العين وتكللت بالنجاح، وتوجيه المريض للمتابعة في العيادات الخارجية.
يُذكر أن مستشفى العيون بجدة أجرى (6159) عملية جراحية خلال الـ(9) أشهر الماضية، في حين بلغ عدد جراحات اليوم الواحد (6069) عملية.