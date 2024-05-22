لتعزيز الجاهزية وتنمية المهارات.. تنفيذ تمرين الأمن السيبراني لموسم الحج

وأوضحت الهيئة أن التمرين يأتي ضمن مسارات برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج هذا العام، ويتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية؛ بدءًا من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، كما اشتمل التمرين على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات؛ للإسهام في تعزيز استمرارية الأعمال لدى الجهات الوطنية وتقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة والكفاءة لضيوف الرحمن.