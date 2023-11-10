الرياض وجدة تضيفان 14 ألف وحدة سكنية في الأشهر الأخيرة من عام 2023

ستشهد مدينتا الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية، إضافة 14,000 وحدة سكنية جديدة في الربع الأخير من العام الجاري، وفقًا لتقرير شركة الخدمات العقارية العالمية "JLL" في نظرتها السوقية لقطاع العقارات في الربع الثالث من عام 2023.
ومن المتوقع أن تشهد العاصمة الرياض دخول 8,000 وحدة سكنية جديدة إلى السوق، بينما ستتم إضافة 6,000 وحدة في جدة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023.
ووصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت السوق في الربع الثالث، إلى 12,400 وحدة، مما رفع إجمالي العرض السكني إلى 1.4 مليون وحدة في الرياض، و875,000 وحدة في جدة على التوالي.
ويُعزى الطلب المتزايد في الرياض إلى تحوّلها إلى مركز أعمال إقليمي، مما يدفع الأسعار والإيجارات إلى الارتفاع بنسبة 7% و3% على التوالي في الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي.
واستمرت الشقق في قيادة الطلب، حيث شهدت أسعار البيع زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الثالث، كما ارتفعت الإيجارات بنسبة 6% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وفي الوقت نفسه، سجّلت جدة مكاسب مماثلة في سوقها السكني.
وأظهرت الأسعار المتوسطة للبيع في جميع أنحاء جدة، زيادة سنوية بنسبة 7% في الربع الثالث، مع زيادة الإيجارات بنسبة 5% على أساس سنوي.