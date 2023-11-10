الرياض وجدة تضيفان 14 ألف وحدة سكنية في الأشهر الأخيرة من عام 2023

واستمرت الشقق في قيادة الطلب، حيث شهدت أسعار البيع زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الثالث، كما ارتفعت الإيجارات بنسبة 6% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وفي الوقت نفسه، سجّلت جدة مكاسب مماثلة في سوقها السكني.