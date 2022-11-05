نادي الصقور يتوج الفائزين بشوط فئة "جير قرموشة قرناس" في سباق الملواح

توج نادي الصقور السعودي، اليوم، الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في شوط (زهرة الربيع) لفئة (جير قرموشة قرناس)؛ حيث يأتي ضمن الأسبوع الخامس لسباق الملواح (300 متر) الذي ينظّمه النادي يومي الجمعة والسبت على مدى 6 أسابيع، بواقع شوط في اليوم، بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 12 نوفمبر المقبل، بجوائز إجمالية تبلغ 756 ألف ريال.
وحقق فهد ماجد المطيري المركزَ الأول؛ فيما جاء فهد بن محمد العتيبي في المركز الثاني، وحل علي بن مبارك البوعينين في المركز الثالث، وناصر بن عبدالله المري في المركز الرابع، وعبدالعزيز بن عبدالله السميري في المركز الخامس.
ورصد نادي الصقور السعودي جوائز قيمةً لكل شوط، توزع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط؛ إذ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال؛ فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.
وينطلق يوم الاثنين 28 نوفمبر الحالي، الحدثُ الأكبر في عالم الصقور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022؛ وذلك في مقر النادي بملهم؛ حيث يأتي المهرجان لتحقيق العديد من الأهداف التي يطمح النادي لتحقيقها؛ من بينها المحافظة على التراث التاريخي، والتقاليد المرتبطة بثقافة الصيد بالصقور، ولعب أدوار تتعلق بالتوعية والتدريب والبحوث وبرامج العمل؛ لحماية الصقور وازدهار هواية رعايتها والصيد بها؛ لتبقى إرثًا يُتوارث في المملكة جيلًا بعد جيل.