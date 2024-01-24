"منطقة وندر جاردن" بموسم الرياض.. أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة

وتزهو منطقة "وندر جاردن" بكونها أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة، وتأتي ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار Big Time؛ إذ تتميز بطابعها المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، وبوابتها الخيالية، إلى جانب احتوائها على أكثر من 70 لعبة وتجربة، ومناطق فرعية تضم بحيرة الفلامينجو، ومنطقة المجسمات الفنية.