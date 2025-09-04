المسند : الفترة بين الفجر والظهر تعادل تقريبًا الوقت بين الظهر والعشاء

وبيّن المسند أن الفترة الزمنية بين شروق الشمس وأذان الظهر تساوي تقريبًا الفترة نفسها بين أذان الظهر وغروب الشمس مع فارق لا يتجاوز دقيقتين. وأضاف أن هذه الفترة تبلغ نحو ست ساعات في الاعتدالين، ما يجعل طول النهار في ذلك اليوم 12 ساعة كاملة.