المسند : الفترة بين الفجر والظهر تعادل تقريبًا الوقت بين الظهر والعشاء

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن الفترات الزمنية بين بعض المواقيت الشرعية تتساوى أو تتقارب بشكل ملحوظ، خاصة خلال الاعتدالين في 21 مارس و23 سبتمبر من كل عام.
وبيّن المسند أن الفترة الزمنية بين شروق الشمس وأذان الظهر تساوي تقريبًا الفترة نفسها بين أذان الظهر وغروب الشمس مع فارق لا يتجاوز دقيقتين. وأضاف أن هذه الفترة تبلغ نحو ست ساعات في الاعتدالين، ما يجعل طول النهار في ذلك اليوم 12 ساعة كاملة.
كما أشار إلى أن الوقت بين أذان الفجر وأذان الظهر يساوي تقريبًا الوقت بين أذان الظهر وأذان العشاء المبني على غروب الشفق، بخلاف ما يعتقده البعض بأنه ساعة ونصف فقط. وأكد أن الفارق في هذه الحسابات لا يتعدى دقيقتين.
واختتم المسند توضيحاته بالإشارة إلى أن الفترة بين أذان الفجر وشروق الشمس تقارب أيضًا الفترة بين غروب الشمس وأذان العشاء، وهو ما يبرز دقة التوازن الزمني بين هذه المواقيت في دورة اليوم.