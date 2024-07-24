"الدفاع المدني": هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الخميس حتى يوم الاثنين المقبل.