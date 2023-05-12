"مدني جدة" يسيطر على حريق سوق الصواريخ دون إصابات

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، في إخماد حريقٍ نشب في عددٍ من المحال بسوق الصواريخ- جنوب غربي المحافظة، دون إصاباتٍ، وشارك في إخماد الحريق أكثر من 30 مُعدة ما بين سيارات إطفاء وسنوركل وآليات، حيث تمكّن رجال الإطفاء من محاصرة النيران التي بدأت عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس، واستمرت حتى بعد منتصف البارحة.