48 اتفاقية عقارية وأكثر من 25 ألف زائر أكدتا نجاح فعاليات معرض "ريستاتكس الشرقية العقاري 2023"

وشهد المعرض إبرام 48 اتفاقية بين الجهات ذات العلاقة، وسط عروض حصرية، وخصومات مُذهلة، ونسب تمويل استثنائية، لاقت رضا الزوار والمهتمين في تملك المسكن. ليؤكد المعرض قوته ومدى تأثيره الكبير، وقدرته على زيادة المعروض العقاري، وجدارته في الحصول على ثقة الشركات والزوار، التي اكتسبها على مدى سنواتٍ طويلةٍ من خلال نسخه الثلاثة في (الشرقية- الرياض- جدة)؛ تبنى خلالها نهجًا يعتمد على النمو والابتكار في كل عام لخدمة القطاع العقاري، مع توفيره حلولاً إسكانية وتمويلية فريدة تلائم مختلف شرائح المُجتمع، مما يُساهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن إلى 70% بحلول عام 2030 تحقيقًا لرؤية المملكة.