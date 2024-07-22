مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعُليا يُجري عملية ناجحة لاستبدال مفصلَي الركبة لـ"ثمانيني" بحالة صحية معقدة

وأكّد أ.د. فوزي الجاسر؛ أن جهود الفريق الطبي تكللت، ولله الحمد، بالنجاح دون أي مضاعفاتٍ، حيث نُقل المراجع بعد العملية مباشرةً إلى جناح التنويم، إذ استطاع المشي بعد العملية بمساعدة العلاج الطبيعي، وتلقى رعاية طبية فائقة على مدار "7" أيام، خرج بعدها إلى منزله وهو بصحة جيدة، وعاد للمراجعة الطبية بالعيادة بعد نحو شهر، وهو يمشي دون مساعدةٍ خارجية، كما تخلص من الأعراض كافة التي عاناها سابقاً.