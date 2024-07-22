مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعُليا يُجري عملية ناجحة لاستبدال مفصلَي الركبة لـ"ثمانيني" بحالة صحية معقدة

تمكّن مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعُليا، بفضل الله، من إعادة القدرة على المشي لمراجعٍ في العقد الثامن من عمره، عبر إجراء عملية دقيقة لاستبدال مفصلَي الركبة.
وأنهت العملية الناجحة معاناة المراجع التي استمرت لسنوات، مع صعوبة الحركة والمشي وأداء المهام اليومية الاعتيادية، وكان المراجع قد حاول تلقي العلاج في أكثر من مستشفى، لكن إصابته بأمراضٍ قلبية مزمنة، والخوف من حدوث مضاعفاتٍ في أثناء العملية، جعلت الأطباء يعتذرون عن إجرائها.
ذكر ذلك أ.د. الدكتور فوزي الجاسر؛ استشاري جراحة العظام والمفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد الكندي، الذي أضاف أن الفريق الطبي استمع لشكوى المراجع، واطلع على ملفه الطبي، وأخضعه لفحوصات دقيقة عدة، شملت التصوير بالأشعة السينية الرقمية (Digital X-rays)، والتحاليل المخبرية، وأوضحت النتائج وجود ميلان في الساقين وخشونة شديدة من الدرجة الرابعة في مفصلَي الركبة.
وأوضح، أن المراجع تمّ تقييمه من قبل استشاريي القلب والتخدير، حيث أُجريت له مجدّداً بعض الفحوصات القلبية الدقيقة، مع إعطائه بعض العلاجات اللازمة، وبعد التأكّد من أهليته الصحية، خضع لعملية استغرقت ساعتين تحت التخدير النصفي، تمّ فيها تعديل ميلان الساقين، وتغيير مفصلَي الركبتَيْن بنجاح.
وأكّد أ.د. فوزي الجاسر؛ أن جهود الفريق الطبي تكللت، ولله الحمد، بالنجاح دون أي مضاعفاتٍ، حيث نُقل المراجع بعد العملية مباشرةً إلى جناح التنويم، إذ استطاع المشي بعد العملية بمساعدة العلاج الطبيعي، وتلقى رعاية طبية فائقة على مدار "7" أيام، خرج بعدها إلى منزله وهو بصحة جيدة، وعاد للمراجعة الطبية بالعيادة بعد نحو شهر، وهو يمشي دون مساعدةٍ خارجية، كما تخلص من الأعراض كافة التي عاناها سابقاً.
الجدير بالذكر أن مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعُليا، يقدّم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية المعايير الوطنية والدولية كافة، في تخصُّص جراحة العظام وزراعة المفاصل والعمود الفقري، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، وباستخدام أحدث الأجهزة المتخصّصة، ويقدّم القسم خدمات متميزة في جراحات العظام للأعمار كافة، وزراعة مفاصل الورك والركبة الصناعية، وخشونة المفاصل والتهاباتها، وخلع الكتف المتكرّر؛ فضلاً عن المناظير الجراحية في عمليات العظام.