"صانع التحف".. فنان تشكيلي يُبهر زوار جناح "مركز الأمير محمد بن سلمان" بجماليات الخط العربي

يجلس الفنان التشكيلي محمد الحمد، كل يوم منذ انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب، في جناح "مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي" بالمعرض، وفي تركيز شديد، يشرع بأنامله البارعة في رسم حروف اللغة العربية على إحدى الفازات الزجاجية، بتشكيلات وتعرجات تعطي الحروف تجسيدات واقعية، تجتذب البصر، وتستثير الذهن للتعرف على ما تعنيه، وما تشير إليه إيحاءاتها من دلالات ومعاني، في استغراق يفصل زوار الجناح الملتفين حول "الحمد" عما يدور حولهم، وعيونهم تلتمع بالانبهار بالتحف التي يبدعها.