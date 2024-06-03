مدير "بيئة مكة" يحذّر من مخالفة ضوابط استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب
حذّر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله آل خليف؛ من مخالفة ضوابط استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وأكّد استمرار الجولات الرقابية على نشاط استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج)، والخاضع لنظام المياه ولوائحه. وأشار "الخليف"؛ إلى أن فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة ضبط أكثر من 90 مخالفة لنظام أحكام المياه ولائحته التنفيذية خلال شهر مايو.
ودعا آل خليف؛ جميع المستفيدين إلى اتباع الاجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكداً أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات تفتيشية ورقابية بشكلٍ دوري ومستمر؛ لرصد المخالفات التي تأتي انطلاقا من سلامة إمداد منطقة مكة المكرّمة بالمياه، وأن عدم الالتزام بشروط النشاط يعرّض المخالف لعقوبات قد تصل إلى (200) ألف ريال.
وبيّن " آل خليف "؛ أنه لن يتم التهاون مع أيّ مخالفٍ، وأن على أصحاب أشياب وصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وعدم توزيع المياه لغير الاغراض المخصّصة لها.
يُذكر أن "البيئة" حثّت أصحاب الأشياب والصهاريج على الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظّم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة إلى استخراج التصاريح اللازمة لهذه الأنشطة؛ وذلك وفقاً لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاطٍ، وفق التفاصيل والاشتراطات والمتطلبات، من خلال زيارة الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Documents/water/Conditions1.pdf