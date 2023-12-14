14 خدمة مطورة للمواطن والمقيم.. "هاوي" تطلق تطبيقها الجديد والاستكشاف فرصة

وأضاف الغرابي: يتيح تطبيق "هاوي" في نسخته الجديدة 14 خدمة، تشمل (تجارب هاوي، انضم لنادٍ، أسس ناديًا، شارك مع هاو، فعاليات، التسويق لناديك، الدورات التدريبية، مرافق، مساحات، أدوات، مسابقات النادي، الشراكات والرعايات، خطابات وموافقات، خدمات تطوع، مالية ناديك)، تمنح المستخدمين تجربة أفضل لاستكشاف وتطوير الهوايات بطريقة تفاعلية وتعليمية مع إمكانية تخصيص التجربة الشخصية لكل هاو؛ وفقًا لمجالات هوايته؛ حيث يمكن للهواة تتبع الفعاليات والأحداث ذات الصلة بالهوايات؛ مما يساعد الهواة على البقاء على اطلاع دائم بالفعاليات والفرص التي تهمهم.