"السديس": الإجراءات التنظيمية لرئاسة الحرمين تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الدينية

وأوضح "السديس" أن الموافقة على الإجراءات التنظيمية سيساهم بشكل كبير وفعّال في تعزيز الأداء للمنظومة الدينية في جميع قطاعاتها؛ من خلال حوكمة مؤسسية وفق قياس الأثر الديني، فضلًا عن إتمام الأعمال للمنظومة الدينية بدقّة وجودة عالية، وتحديد المهام والإجراءات لجميع الإدارات الدينية بما يضمن تنفيذها لأعمالها الدينية بكفاءة وفعالية، وإثراء تجربة الزائرين والقاصدين دينيًّا وتهيئة الأجواء الإيمانية المثلى لهم.