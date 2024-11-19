"السديس": الإجراءات التنظيمية لرئاسة الحرمين تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الدينية

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خالص الشكر والامتنان والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر على الإجراءات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على الإجراءات التنظيمية للرئاسة، يؤسس لمرحلة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الدينية وتحسين الأداء للمنظومة بما يليق بمكانة المسجد الحرام والمسجد النبوي دينيًّا وتوجيهيًّا وإرشاديًّا وعلميًّا وفق التخصصات الدينية.
وأوضح "السديس" أن الموافقة على الإجراءات التنظيمية سيساهم بشكل كبير وفعّال في تعزيز الأداء للمنظومة الدينية في جميع قطاعاتها؛ من خلال حوكمة مؤسسية وفق قياس الأثر الديني، فضلًا عن إتمام الأعمال للمنظومة الدينية بدقّة وجودة عالية، وتحديد المهام والإجراءات لجميع الإدارات الدينية بما يضمن تنفيذها لأعمالها الدينية بكفاءة وفعالية، وإثراء تجربة الزائرين والقاصدين دينيًّا وتهيئة الأجواء الإيمانية المثلى لهم.