"سكني": أكثر من 43 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام 2023

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر مايو بلغ 8.809 أسر؛ فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 7.831 أسرة؛ وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن؛ حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترَد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين؛ لافتًا إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيمانًا من "سكني" باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.