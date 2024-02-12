بفريق بحثي متخصص.. زراعة "الصندل" تصل إلى "جزر فرسان"

بحضور مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، ومحافظ جزر فرسان عبدالله بن محمد الظافري، ورئيس مركز صير عبدالهادي جبار الفيفي، ومدير وحدة الثروة السمكية والزراعة بجزر فرسان عيسى إبراهيم عقيلي، زرع الفريق العلمي المشرف على مشروع أشجار العود والصندل عدداً من أشجار الصندل في محافظة جزر فرسان اليوم، استكمالاً للمرحلة الثانية من هذا المشروع التي تشمل جميع محافظات منطقة جازان.