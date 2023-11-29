أمين "آركو": المملكة ستقدّم نسخة استثنائية ناجحة وغير مسبوقة في تاريخ إكسبو

رفع أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ أسمى آيات التهانئ والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض خلال الفترة من أكتوبر 2030 حتى مارس 2031.
وقال "التويجري"؛ في تصريحٍ أورده لـ "سبق": تأتي استضافة الرياض لهذا الحدث العالمي تأكيداً على الدور الريادي والمحوري للسعودية؛ وما تحظى به من ثقة دولية كبيرة لقوتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية؛ وتجسيداً لدورها الرائد في خدمة الإنسانية؛ وهذا ليس غريباً على المملكة التي تعد دائماً وأبداً وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية.
وأضاف: أن المملكة ستقدّم نسخة استثنائية ناجحة وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذه التظاهرة الدولية؛ تؤكّد من خلالها للعالم أجمع دورها المشرق في خدمة البشرية؛ حيث إنها توفر منصة عالمية تسخّر أحدث التقنيات وتجمع ألمع الخبراء بهدف تعزيز الاستثمار الأمثل للفرص العالمية المتاحة وطرح الحلول لأيّ تحديات تواجه كوكبنا اليوم؛ من خلال تفعيل الموضوع الرئيس للتظاهرة "حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل"؛ وحتماً سيكون للرياض دورها الفاعل في استشراف مستقبل العالم والتخطيط له بعناية.
وأردف "التويجري": هذه هي المملكة وهذا هو طموح قادتها وأبناء شعبها عنان السماء؛ تظل إكسبو الرياض 2030 جسراً ثقافياً بين الدول المشاركة؛ مما يجعل من الرياض محطة عالمية للتبادل الثقافي والمعرفي على مستوى العالم؛ ويؤدي لاستقطاب أحدث الاختراعات والتصاميم والصناعات العالمية دعماً لاقتصادات دول العالم؛ مما يضيف زخماً كبيراً لمكانة المملكة وتعزيز مكانتها بين الأمم ودعم اقتصادها؛ وتعزيز مكانتها كلاعب مهم على الساحة الدولية.