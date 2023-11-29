أمين "آركو": المملكة ستقدّم نسخة استثنائية ناجحة وغير مسبوقة في تاريخ إكسبو

وأضاف: أن المملكة ستقدّم نسخة استثنائية ناجحة وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذه التظاهرة الدولية؛ تؤكّد من خلالها للعالم أجمع دورها المشرق في خدمة البشرية؛ حيث إنها توفر منصة عالمية تسخّر أحدث التقنيات وتجمع ألمع الخبراء بهدف تعزيز الاستثمار الأمثل للفرص العالمية المتاحة وطرح الحلول لأيّ تحديات تواجه كوكبنا اليوم؛ من خلال تفعيل الموضوع الرئيس للتظاهرة "حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل"؛ وحتماً سيكون للرياض دورها الفاعل في استشراف مستقبل العالم والتخطيط له بعناية.