أطفال تخطوا حاجز الإعاقة.. هنا حكاية إرادتهم وعودتهم للحياة الطبيعية

عقب ذلك شاهد أمير المنطقة عرضاً مرئياً لكلمة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، أشاد فيها بما وصلت له الجمعية من تنظيم وتطور حتى وصلت لمستوى عالمي فيما تقدم من أعمال وما تحقق لها من منجزات، حتى التحق الأطفال بالجامعات وتخطوا حاجز الإعاقة، وأصبحوا قادرين على ممارسة المشي، مقدماً شكره لأسر الأطفال على تعاونهم مع الجمعية ومساندة جهودها.