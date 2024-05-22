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وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث أوجه التعاون المشترك مع نظيره الإسباني
بحث سبل تعزيز التعاون مع أذربيجان
عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لقاءً ثنائياً مع وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني أوسكار بوينتي، وذلك على هامش منتدى النقل الدولي.
وشهد اللقاء بحث سبل أوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي، ومشروع قطار الحرمين، والتقنيات الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
كما التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بنائب وزير التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان رحمن هماتوف، على هامش أعمال منتدى النقل الدولي.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.