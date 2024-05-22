وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث أوجه التعاون المشترك مع نظيره الإسباني

عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لقاءً ثنائياً مع وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني أوسكار بوينتي، وذلك على هامش منتدى النقل الدولي.