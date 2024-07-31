الباحثة السعودية "ود الرشيدي" تُحقق المركز الثالث في كأس ميرك للابتكار بألمانيا 2024

حققت طالبة الدكتوراه بكلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، ود بنت محمد الرشيدي، المركز الثالث خلال مشاركتها في مسابقة كأس ميرك الصيفي للابتكار 2024 بمدينة دارمشتات في ألمانيا، من خلال ابتكار منصة حيوية، تعتمد على ظاهرة حيوية حديثة الاكتشاف، تُمكّن من استهداف الخلايا المستهدفة (السرطانية عادة) دون المساس بالخلايا السليمة، ويمكن توظيفها في مجال الأبحاث والعلاج.