الباحثة السعودية "ود الرشيدي" تُحقق المركز الثالث في كأس ميرك للابتكار بألمانيا 2024

حققت طالبة الدكتوراه بكلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، ود بنت محمد الرشيدي، المركز الثالث خلال مشاركتها في مسابقة كأس ميرك الصيفي للابتكار 2024 بمدينة دارمشتات في ألمانيا، من خلال ابتكار منصة حيوية، تعتمد على ظاهرة حيوية حديثة الاكتشاف، تُمكّن من استهداف الخلايا المستهدفة (السرطانية عادة) دون المساس بالخلايا السليمة، ويمكن توظيفها في مجال الأبحاث والعلاج.
وتمكنت الرشيدي من تحقيق المركز الثالث عبر مشاركتها مع "فريق الأحياء التركيبية Synthetic biology team"، وتفوُّقها على 7 فِرق مشاركة من مختلف دول العالم.
وتُعد الطالبة ود الرشيدي (قسم علوم الأحياء مسار الوراثة) الوحيدة المشاركة في المسابقة من المملكة العربية السعودية، إلى جانب طالب آخر من جمهورية مصر العربية.
وتهتم هذه المسابقة، التي تنظمها شركة Merck الرائدة في مجال الأدوية والعلوم، ويشارك فيها طلاب الدكتوراه والباحثون من مختلف دول العالم، بإيجاد ابتكارات تستخدمها الشركة في أحد مجالاتها (الصحة، العلوم الحياتية والإلكترونيات)، وتخدم أهدافها (علم الأورام، أمراض الجهاز العصبي، أمراض القلب والأوعية الدموية، الغدد والخصوبة).